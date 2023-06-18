Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Pererat Ukhuwah Islamiyah, Gus Nusantara Dukung Ganjar Gelar Pentas Seni Musik Islami

Faisal Haris , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |14:18 WIB
Pererat Ukhuwah Islamiyah, Gus Nusantara Dukung Ganjar Gelar Pentas Seni Musik Islami
Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo
A
A
A

PROBOLINGGO – Relawan Gus Gus Nusantara (GGN) Dukung Ganjar menggelar pentas seni musik islami di Desa Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Koordinator Daerah GGN Probolinggo, M Syarif Hidayatullah mengatakan acara musik islami ini diadakan sebagai wujud ciri khas daerah Bucor Wetan yang masih kental dengan nuansa hiburan keislaman.

"Melihat dari background dan tradisi yang ada di sini masyarakat Probolinggo dan khususnya Bucor Wetan, tradisinya itu memang senang musik islami," ujar Syarif, Minggu (18/6/2023).

"Dan ketika ada kegiatan apapun, baik itu nikahan dan lainnya masyarakat sini itu undangnya seni-seni islami. Orkes itu kurang menarik untuk masyarakat sini, ketika ngundang orkes malah acaranya sepi,"sambungnya.

ist

Syarif menjelaskan, musik islami menjadi hiburan favorit warga. Tak hanya untuk mengisi kegiatan keagamaan, tetapi juga untuk memeriahkan berbagai helat seperti pesta pernikahan dan lainnya.

Ia berharap, pentas seni musik islami ini bisa menjadi wadah untuk menyatukan masyarakat setempat. Dengan demikian, ukhwah islamiyah antarwarga dapat terjalin dan makin erat.

"Harapannya dengan adanya acara ini masyarakat yang pertama dapat terhibur, yang kedua memberikan doa untuk Ganjar dalam kontestasi politik di 2024," ungkap Syarif.

Menurut dia, warga sangat antusias mengikuti pentas seni tersebut. Bahkan warga kecamatan lainnya pun turut berdatangan untuk hadir meramaikan. Di sela-sela acara juga diselenggarakan doa bersama untuk kemakmuran negeri.

