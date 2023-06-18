Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Dukung Cak Imin, Ratusan Aktivis Lingkungan Gelar Kegiatan Bersih Pantai

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |23:46 WIB
Dukung Cak Imin, Ratusan Aktivis Lingkungan Gelar Kegiatan Bersih Pantai
Ratusan aktivis lingkungan bersihkan pantai di Madura
A
A
A

BANGKALAN - Ratusan aktivis peduli lingkungan yang tergabung dalam Aktivis Lingkungan Mendukung Gus Imin (Al-Amin) menggelar kegiatan bersih-bersih wilayah pantai di kawasan kaki Suramadu, Madura, Jawa Timur, Minggu (18/6/2023).

Juru Bicara Komunitas Al-Amin, Ahmad Mutamtam mengatakan, kegiatan bersih-bersih wilayah pantai di kawasan kaki Suramadu kali ini, merupakan bentuk kepedulian para aktivis lingkungan tersebut, terhadap kebersihan salah satu icon Madura.

"Kawasan ini kan bagian dari icon Madura, sudah sepatutnya kami jaga kebersihannya," ujar Ahmad Mutamtam.

Pria yang akrab disapa Tamtam ini menambahkan, bahwa selain bersih-bersih, komunitas Al-Amin juga melakukan deklarasi dukungan Capres, juga semata-mata sebagai wujud supaya menjaga lingkungan.

"Langkah deklarasi dukungan kepada Gus Imin ini juga sebagai upaya kami menjaga lingkungan," ujarnya.

"Butuh sosok pemimpin yang peduli lingkungan untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Dan dalam hal ini, pilihan kami jatuh pada Gus Imin,"sambungnya.

Menurutnya, Muhaimin Iskandar adalah sosok calon pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu kelestarian lingkungan.

