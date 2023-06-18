Advertisement
HOME NEWS JABAR

Simponi, Simpataisan Oni Suwarman Gelar Rampak Organ di Subang

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |10:11 WIB
Simponi, Simpataisan Oni Suwarman Gelar Rampak Organ di Subang
Simponi, Simpatisan Oni Suwarman (Foto : iNews)
A
A
A

SUBANG - Simpatisan Aa Oni atau Simponi Partai Perindo menggelar rampak organ di objek wisata Taman Kukulu, Kabupaten Subang. Rampak organ digelar sebagai bukti Partai Perindo cinta budaya dan kesenian khas Subang.

Pergelaran rampak organ tersebut memeriahkan acara silaturahmi para Simponi dan kepedulian bacaleg DPR Dapil Jabar 9 dari Partai Perindo Oni Suwarman terhadap kesenian dan budaya.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai kesenian dan budaya ditampilkan. muali dari Tari Jaipong menjadi pembuka acara.

Selain itu, sisingaan, kesenian tradisional khas Kabupaten Subang ditampilkan. Bacaleg dari Partai Perindo Oni Suwarman dan para pengurus DPD Partai Perindo Subang menaiki sisingaan, sambil menari diiringi musik Sunda.

Bacaleg DPR dari Partai Perindo Oni Suwarman mengatakan, selain melestarikan kesenian dan mengenalkan rampak organ, kegiatan ini juga sebagai tempat untuk bersilaturahmi sesama Simpatisan Aa Oni (Simponi).

"Kegiatan ini adalah upaya menyatukan SimpOni Partai Perindo, bacaleg, kader, dan simpatisan," kata Oni Suwarman yang dikenal sebagai Oni SOS, Sabtu 17 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
