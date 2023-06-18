Bacaleg Perindo Oni Suwarman Rapatkan Barisan Lewat Kesenian

SUBANG - Bacaleg DPR Dapil Jabar 9 dari Partai Perindo Oni Suwarman merapatkan barisan demi kemenangan Partai Perindo melalui kesenian dan budaya.

Salah satu langkahnya adalah melalui Simpatisan Aa Oni atau Simponi Partai Perindo yang menggelar rampak organ di objek wisata Taman Kukulu, Kabupaten Subang. Rampak organ digelar sebagai bukti Partai Perindo cinta budaya dan kesenian khas Subang.

"Kegiatan ini untuk merapatkan barisan untuk kemenangan Partai Perindo yang berdasarkan keputusan KPU bernomor urut 16 di kertas suara Pemilu 2024," ujar Oni Suwarman, Sabtu 17 Juni 2023.

Pergelaran rampak organ tersebut memeriahkan acara silaturahmi para Simponi dan kepedulian bacaleg DPR Dapil Jabar 9 dari Partai Perindo Oni Suwarman terhadap kesenian dan budaya.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai kesenian dan budaya ditampilkan. muali dari Tari Jaipong menjadi pembuka acara.

Oni Suwarman mengatakan, selain melestarikan kesenian dan mengenalkan rampak organ, kegiatan ini juga sebagai tempat untuk bersilaturahmi sesama Simpatisan Aa Oni (Simponi).

"Kegiatan ini adalah upaya menyatukan SimpOni Partai Perindo, bacaleg, kader, dan simpatisan," kata Oni Suwarman yang dikenal sebagai Oni SOS.