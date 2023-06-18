Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Kolaborasi, RPA Perindo dan Kartini Perindo Beri Ibu-Ibu di Palembang Pelatihan Make Up

Muhammad Riza Vahlevi , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |03:27 WIB
Kolaborasi, RPA Perindo dan Kartini Perindo Beri Ibu-Ibu di Palembang Pelatihan Make Up
Ilustrasi/ Doc: Riza Vahlevi
A
A
A

 

PALEMBANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo Sumatera Selatan berkolaborasi berseama DPD Kartini Perindo Kota Palembang membuka kelas make up kepada masyarakat.

Pelatihan ini sebagai sarana edukasi agar masyarakat memiliki peluang usaha dalam bidang kecantikan.

 BACA JUGA:

RPA Perindo bersama dengan Kartini Perindo Kota Palembang membuka kelas make up bagi masyarakat di RT35/RW12, Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur Satu, Palembang.

Lelas make up kolaborasi sayap Partai Perindo ini menarik perhatian sejumlah ibu rumah tangga dan remaja putri yang antusias dalam pelatihan dalam bidang kecantikan tersebut. Bahkan, masyarakat dapat melihat keahlian merias wajah dapat menjadi peluang usaha yang cukup menjajikan.

 BACA JUGA:

"Kami melakukan pembekalan pada ibu-ibu UMKM dengan memberikan skill make up, supaya bermanfaat bagi ibu-ibu di sini," kata Ketua DPD Kartini Palembang, Lely Camellia.

Partai perindo yang telah ditetapkan komisi pemilihan umum sebagai partai politik peserta pemilu nomor 16 pada kertas suara itu, terus melakukan sosialisasi dan merangkul masyarakat agar lebih mengenal partai besutan Hary Tanoeseodibjo tersebut.

