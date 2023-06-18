Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Perindo Bantu Kembangkan Ekonomi Rakyat, Gelar Pelatihan Make Up Gratis di Palembang

Dede Febriansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |08:58 WIB
Perindo Bantu Kembangkan Ekonomi Rakyat, Gelar Pelatihan <i>Make Up</i> Gratis di Palembang
Peltihan make up gratis dari Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

PALEMBANG - Puluhan emak-emak di Jalan Papera, Lorong Serma Ismail RT 035 / RW 012, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Palembang mengikuti pelatihan make up secara gratis yang digelar Relawan Perempuan dan Anak (RPA) dan Kartini Partai Perindo.

Ketua DPD Kartini Perindo Palembang, Lely Camelia mengatakan, bahwa pelatihan make up secara gratis bagi kaum perempuan tersebut bertujuan untuk mengembangkan dunia usaha jasa, make up atau make up artist (MUA).

Menurutnya, tujuan utama dalam pemberian pelatihan secara gratis ini untuk membantu perekonomian rakyat melalui dunia kecantikan rias.

"Partai Perindo sesuai dengan moto menjadikan Indonesia sejahtera. Kegiatan ini menjadi salah satu usaha dari Partai Perindo dalam membantu membangun perekonomian rakyat," ujar Lely, Sabtu (17/6/2023).

Dijelaskan Lely, MUA menjadi salah satu profesi yang menjanjikan untuk peluang usaha ke depan apabila dikelola dan dikerjakan dengan baik, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga dan orang lain.

"Ada beberapa profesi yang termasuk sangat diminati, salah satunya adalah di bidang kecantikan atau MUA. Sekarang segmen marketnya pun meningkat di Kota Palembang," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement