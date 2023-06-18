Perindo Bantu Kembangkan Ekonomi Rakyat, Gelar Pelatihan Make Up Gratis di Palembang

PALEMBANG - Puluhan emak-emak di Jalan Papera, Lorong Serma Ismail RT 035 / RW 012, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Palembang mengikuti pelatihan make up secara gratis yang digelar Relawan Perempuan dan Anak (RPA) dan Kartini Partai Perindo.

Ketua DPD Kartini Perindo Palembang, Lely Camelia mengatakan, bahwa pelatihan make up secara gratis bagi kaum perempuan tersebut bertujuan untuk mengembangkan dunia usaha jasa, make up atau make up artist (MUA).

Menurutnya, tujuan utama dalam pemberian pelatihan secara gratis ini untuk membantu perekonomian rakyat melalui dunia kecantikan rias.

"Partai Perindo sesuai dengan moto menjadikan Indonesia sejahtera. Kegiatan ini menjadi salah satu usaha dari Partai Perindo dalam membantu membangun perekonomian rakyat," ujar Lely, Sabtu (17/6/2023).

Dijelaskan Lely, MUA menjadi salah satu profesi yang menjanjikan untuk peluang usaha ke depan apabila dikelola dan dikerjakan dengan baik, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga dan orang lain.

"Ada beberapa profesi yang termasuk sangat diminati, salah satunya adalah di bidang kecantikan atau MUA. Sekarang segmen marketnya pun meningkat di Kota Palembang," jelasnya.