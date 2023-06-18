Bus Berisi Puluhan Penumpang Masuk Jurang di Lahat

LAHAT - Bus Putra Raflesia dengan nomor polisi BD 7633 CZ tujuan Solo - Bengkulu masuk ke dalam jurang sedalam lima meter, di Jalan Lintas Lahat - Empat Lawang, Sabtu malam, 17 Juni 2023. Persisnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat.

Kapolres Lahat AKBP S Kunto Hartono melalui Kasat Lantas AKP Murryanto membenarkan ada bus yang masuk jurang. Kronologinya berawal saat bus yang disopiri Mikel Fernandes dari arah Lahat menuju Empat Lawang. Saat melintasi lokasi kejadian di jalan menikung, bus berusaha mendahului kendaraan di depannya.

"Diduga hilang kendali saat menghindari kendaraan yang melaju dari arah berlawanan, sopir berusaha banting stir ke kanan. Lalu turun ke bahu jalan. Terguling masuk ke dalam jurang sedalam 5 Meter," ujar AKP Muryanto, Minggu (18/6/2023).

Akibat kejadian tersebut, sopir mobil Bus Putra Raflesia hanya mengalami syok, serta 32 penumpang juga tidak mengalami luka, dan sudah diberangkatkan kembali. Sementara untuk kendaraannya mengalami rusak berat dan masih berada di lokasi kejadian untuk dilakukan evakuasi.

(Arief Setyadi )