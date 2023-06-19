Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Fakta Gempa 5,8 Guncang Prancis, Peristiwa Langka Sejak 2019

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |06:28 WIB
3 Fakta Gempa 5,8 Guncang Prancis, Peristiwa Langka Sejak 2019
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

GEMPA dengan magnitudo (M) 5,2 hingga 5,8 mengguncang Rennes, sebelah barat laut, hingga Bordeaux di barat daya, membuat sekira 170 orang telah dipindahkan dari kota La Laignem Prancis, pada Jumat 16 Juni 2023, malam.

Berikut sejumlah fakta terkait gempa tersebut:

1. Rumah hingga Gereja Rusak

Gempa yang diyakini berkekuatan antara (M) 5,2 dan 5,8 dirasakan dari Rennes di barat laut hingga Bordeaux di barat daya.

Rumah, sekolah, dan gereja rusak, dengan ratusan bangunan dinyatakan tidak dapat dihuni.

2. Gempa Langka

Gempa bumi dengan magnitudo di atas lima tidak biasa terjadi di Prancis, dengan yang terakhir melanda negara itu pada November 2019.

Dua orang terluka di kota Deux-Sevres setelah gempa pada Jumat. Wilayah Charente-Maritime di utara Bordeaux sangat terpengaruh.

Di La Laigne, kepala dinas pemadam kebakaran setempat Didier Marcaillou memperingatkan gereja telah menjadi "benar-benar tidak dapat digunakan" dan seorang pejabat tinggi pemerintah daerah mengatakan bahwa sebagian besar rumah di pusat kota terkena dampak.

"Sekolah harus ditutup sebagai tindakan pencegahan," kata Nicolas Basselier sebagaimana dilanisr BBC.

Seorang wanita menangis ketika dia mengatakan kepada stasiun lokal BFMTV bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di rumahnya. "Saya tidak akan mengharapkan ini pada siapa pun," kata wanita bernama Christine itu. "Di kamar putraku, kamu bisa memasukkan seluruh tanganmu melalui celah di dinding."

Halaman:
1 2
      
