Siapa Presiden Amerika yang Dikaitkan Dengan Boneka Beruang?

SIAPA Presiden Amerika yang dikaitkan dengan boneka beruang menarik diulas? Anak-anak di seluruh dunia tentu sudah tidak asing dengan mainan Teddy Bear. Hampir setiap dari mereka memiliki Teddy Bear sebagai teman bermain.

Siapa sangka jika Teddy Bear merupakan nama yang diambil dari Presiden Amerika Serikat yang menjabat dari tahun 1901 sampai 1909.

Melansir National Park Service pada, Senin (19/06/23) Presiden Amerika yang dikaitkan dengan boneka beruang adalah Theodore Roosevelt seorang pemimpin yang gemar berburu. Kisah presiden Amerika dengan beruang ini bermula pada tahun 1909 di Onward, Mississippi.

Sebelumnya, Amerika Serikat sedang menghadapi krisis yang membuat ribuan pekerja tambang batu bara mogok bekerja.

Sehingga Theodore Roosevelt harus turun tangan langsung untuk menuntaskan masalah antara pemilik perusahaan dan pekerja batu bara.