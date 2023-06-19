Tingkatkan Pengawasan Udara, Indonesia Pesan 13 Radar Militer Jarak Jauh ke Perusahaan Prancis

Indonesia pesan 13 radar militer jarak jauh ke perusahaan Prancis (Foto: Reuters)

JAKARTA - Indonesia memesan 13 radar militer jarak jauh dari produsen alat kedirgantaraan Thales sebagai upaya untuk meningkatkan upaya pengawasan wilayah udara.

Hal ini diungkapkan Perusahaan Prancis Thales dan perusahaan pertahanan plat merah PT Len Industri, Minggu (18/6/2023).

Dalam pernyataan bersama, perusahaan itu mengatakan Radar Ground Master 400 Alpha (GM400a) akan memungkinkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memanfaatkan satu gambar udara yang mengintegrasikan deteksi semua jenis ancaman, dari jet dan rudal hingga helikopter melayang dan kendaraan udara tak berawak.

Nilai kontrak pengadaan alat tersebut, yang berlangsung beberapa tahun, belum diketahui. Setiap radar berharga beberapa puluh juta dolar.

BACA JUGA: Jet Tempur NATO Cegat Pesawat Penumpang Rusia di Dekat Wilayah Udara Estonia

“GM400a adalah radar seluler yang dapat menjangkau sejauh 515 kilometer dan mengintegrasikan kemampuan kecerdasan buatan untuk mengelola sejumlah besar data" yang diterimanya,” kata Presiden Thales International Pascale Sourisse kepada AFP, dikutip VOA.

Dia mengatakan pembelian 13 radar generasi terbaru itu “menunjukkan kepedulian negara ini untuk memantau wilayah udara di sekitarnya, yang secara langsung terkait dengan situasi di Indo-Pasifik”, di mana China menegaskan ambisiny.

Berdasarkan kontrak itu, Thales akan membangun radar dan sistem komputer untuk memproses informasi yang mereka terima. PT Len bertugas membangun stasiun tempat peralatan akan dipasang, serta komponen radar tertentu.