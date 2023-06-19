Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terancam Meletus, Supervolcano Italia Bisa Sebabkan Dunia Alami Zaman Es Baru

Rahman Asmardika, Jurnalis - Senin, 19 Juni 2023 | 19:14 WIB
Terancam Meletus, Supervolcano Italia Bisa Sebabkan Dunia Alami Zaman Es Baru
Campi Flagrei di Campania menunjukkan tanda-tanda akan erupsi. (Foto: KONTOLAB)
A
A
A

GUNUNG berapi super (supervolcano) yang tidak aktif selama ratusan tahun dikhawatirkan bersiap untuk letusan besar yang dapat menciptakan "zaman es mini" di sebagian planet ini.

Campi Flegrei dekat Naples di Italia selatan terakhir meletus pada 1538 dan baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan para ilmuwan.

Gunung berapi besar itu hanya terlihat dari langit dan saat ini menampung sekira 360.000 orang yang tinggal di atapnya dan mungkin perlu dievakuasi.

Para ahli mengatakan telah gelisah dengan potensi aktivitas Campi Flegrei selama beberapa dekade, dengan puluhan ribu getaran bumi kecil terdeteksi.

Kota terdekat Pozzuoli telah terangkat sekira 13 kaki (hampir 4 meter) pada periode yang sama dengan bukti yang menunjukkan bahwa supervolcano itu hampir mencapai titik puncaknya.

Penulis utama penelitian, Profesor Christopher Kilburn dari UCL Earth Sciences mengatakan: “Studi baru kami menegaskan bahwa Campi Flegrei semakin dekat dengan kehancuran.

“Namun, ini tidak berarti erupsi dijamin. Pecahnya dapat membuka retakan melalui kerak bumi, tetapi magma masih perlu mendorong ke atas di lokasi yang tepat agar letusan dapat terjadi,” katanya sebagaimana dilansir Mirror.

