Gempa Magnitudo 2,4 Terjadi di Sigi Sulteng, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 2,4 terjadi di wilayah Sigi, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi pada Senin (19/6/2023) sekira pukul 02.44 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa itu berada di darat, tepatnya di kedalaman 10 km.

Lokasi gempa itu berada di titik koordinat 1,68 Lintang Selatan, 120,13 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:2.4, 19-Jun-2023 02:44:34WIB, Lok:1.68LS, 120.13BT (42 km Tenggara SIGI-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG. Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun Twitter @infoBMKG.

Belum diketahui adanya laporan kerusakan maupun korban dampak guncangan gempa.

(Erha Aprili Ramadhoni)