Gempa Magnitudo 3,5 Terjadi di Banggai Kepulauan Sulteng

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,5 terjadi di wilayah Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah (Sulteng). Gempa itu terjadi pada Senin (19/6/2023) pagi sekira pukul 05.57 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di titik koordinat 0,64 Lintang Selatan, 123,48 Bujur Timur. Lokasi itu berjarak sekira 89 km arah timur laut Banggai Kepulauan.

Sementara itu, pusat gempa berada di kedalaman 10 km.

"#Gempa Mag:3.5, 19-Jun-2023 05:57:12WIB, Lok:0.64LS, 123.48BT (89 km TimurLaut BANGGAIKEP-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG. Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

Namun, belum diketahui adanya laporan kerusakan maupun korban dampak guncangan gempa.

(Erha Aprili Ramadhoni)