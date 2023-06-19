Satgas Cartenz Gerebek Markas KKB, Situasi Kini Kondusif

JAYAPURA - Aparat gabungan Satgas Ops Damai Cartenz dan Polres Kepulauan Yapen berhasil mengrebek markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Kepulauan Yapen di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Jumat 16 Juni 2023.

Dalam penggerebekan tersebut, tim menemukan 1 buah senjata api rakitan berbahan kayu menyerupai pistol dan 1 buah pistol korek api merk P. Juga 1 buah rompi warna loreng beserta puluhan barang bukti lainnya, termasuk bendera bintang kejora berukuran 25cm x 15cm.

Kepala Ops Damai Cartenz, Kombes Pol Faisal Ramdani mengatakan, penggerebekan markas KKB tersebut dalam rangka penindakan dan penegakan hukum terhadap KKB pimpinan SM.

“Kelompok tersebut beberapa waktu lalu telah melakukan tindakan kriminal dengan membakar alat berat (ekskavator) dan mengibarkan bendera bintang kejora pada tanggal 29 Mei di Kampung Woda, Distrik Rainbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen,” ucap Kombes Faisal.