HOME NEWS NUSANTARA

Markas KKB di Ambaidiru Digerebek Usai Bakar Ekskavator dan Kibarkan Bintang Kejora

Fredy Nuboba , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |14:19 WIB
PAPUA - Aparat gabungan dari Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz dan Polres Kepulauan Yapen berhasil mengrebek markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Jumat 16 Juni 2023.

Petugas menemukan 1 buah senjata api rakitan berbahan kayu menyerupai pistol dan 1 buah pistol korek api merek P. kemudian 1 buah rompi warna loreng berserta puluhan barang bukti lainya, termasuk bendera bintang kejora berukuran 25cm x 15cm.

Kaops Satgas Damai Cartenz Kombes Pol Faisal Ramdani mengatakan bahwa pengrebekan markas KKB tersebut dalam rangka penindakan dan penegakan hukum terhadap KKB yang diduga pimpinan Sefenat Marani (SM).

Kelompok ini, kata dia, diketahui beberapa waktu lalu telah melakukan tindakan kriminal dengan membakar alat berat (ekskavator) dan mengibarkan bendera bintang kejora di Kampung Woda, Distrik Rainbawi, Kepulauan Yapen pada 29 Mei 2023 lalu.

Aksi Senyap 10 Pasukan Marinir Hantu Laut Bertaruh Nyawa di Sarang KKB Berbuah Manis
Gempur 3 Markas KKB, 115 Pasukan Siluman Denjaka hingga Kopassus Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
Biadab! KKB Membabi Buta Bacok 2 Warga Pendatang di Yahukimo, 1 Tewas Mengenaskan
Kaleidoskop 2025: Aksi Biadab KKB hingga Operasi Senyap Jenderal Kopassus di Bumi Papua
15 Anggota KKB Tewas Ditembak, 14 Markasnya Luluh Lantak Digempur Pasukan Gabungan
