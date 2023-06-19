Markas KKB di Ambaidiru Digerebek Usai Bakar Ekskavator dan Kibarkan Bintang Kejora

PAPUA - Aparat gabungan dari Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz dan Polres Kepulauan Yapen berhasil mengrebek markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Jumat 16 Juni 2023.

Petugas menemukan 1 buah senjata api rakitan berbahan kayu menyerupai pistol dan 1 buah pistol korek api merek P. kemudian 1 buah rompi warna loreng berserta puluhan barang bukti lainya, termasuk bendera bintang kejora berukuran 25cm x 15cm.

Kaops Satgas Damai Cartenz Kombes Pol Faisal Ramdani mengatakan bahwa pengrebekan markas KKB tersebut dalam rangka penindakan dan penegakan hukum terhadap KKB yang diduga pimpinan Sefenat Marani (SM).

Kelompok ini, kata dia, diketahui beberapa waktu lalu telah melakukan tindakan kriminal dengan membakar alat berat (ekskavator) dan mengibarkan bendera bintang kejora di Kampung Woda, Distrik Rainbawi, Kepulauan Yapen pada 29 Mei 2023 lalu.