Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bejat! Ayah Tega Setubuhi Anak Tirinya hingga Hamil 6 Bulan

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:02 WIB
Bejat! Ayah Tega Setubuhi Anak Tirinya hingga Hamil 6 Bulan
Ayah setubuhi anak tiri ditangkap polisi (Foto : Istimewa)
A
A
A

MERANGIN - Perlakuan bejat dilakukan seorang ayah pada anak tirinya yang baru berusia 13 tahun, dengan menyetubuhinya hingga hamil enam bulan.

Karena tak terima di perlakukan tidak senonoh oleh ayah tirinya, korban langsung melaporkan kejadian ini bersama ibunya ke polres Merangin, Jumat 14 Juni 2023.

Usai menerima laporan dan memeriksa saksi-saksi, pihak Kepolisian langsung bergerak cepat mencari keberadaan pelaku yang diduga sudah kabur, dan Pada Kamis 15 Juni 2023, pihak Kepolisian mengetahui jika pelaku berinisial S (70) berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian langsung bergerak menuju Jawa Barat, dan Pada Sabtu 17 Juni 2023, sekira pukul 11.00 WIB pelaku berhasil di amankan di wilayah Kota Bogor.

Usai diamankan dan mengakui perbuatanya, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Merangin untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari keterangan pelaku, dirinya mencabuli korban dengan cara bujuk rayu dan pengancaman, di mana saat itu korban sedang sendirian di kamarnya dan pelaku langsung melakukan persetubuhan terhadap anaknya, kejadian tersebut terjadi tak hanya satu kali saja, bahkan korban hamil akibat ulahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173727/predator-US8L_large.jpg
Polisi Tangkap Predator Seks Anak di Apartemen Jaksel, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/338/3150597/badut_predator_seksual_anak_di_bekasi_pura_pura_tidur_saat_polisi_gelar_konpers-3F21_large.jpg
Badut Predator Seksual Anak di Bekasi Pura-Pura Tidur saat Polisi Gelar Konpers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/338/3143429/pencabulan-s670_large.jpg
Korban Pencabulan Kakek 60 Tahun di Jaksel Capai 3 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/338/3141098/pelecehan_seksual-icJD_large.jpg
Viral Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru SMPN di Depok, Pemkot Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/525/3139582/viral-XTuV_large.jpg
Viral Raba-Raba Siswi SMP, Sopir Taksi Online di Bandung Akhirnya Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/338/3130001/ilustrasi_pelecehan_seksual-PD2u_large.jpg
Guru SD di Depok Diduga Lecehkan Belasan Siswi, Keluarga Korban Bakal Lapor Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement