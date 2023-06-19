Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Edukasi Potensi Budi Daya Rumput Laut ke Warga Lampung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |18:51 WIB
Relawan Ganjar Edukasi Potensi Budi Daya Rumput Laut ke Warga Lampung
Relawan Ganjar edukasi warga Lampung tentang potensi budi daya rumput laut (Foto: Istimewa)
LAMPUNG - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar Lampung kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat dengan menggelar kegiatan pelatihan budi daya rumput laut, di Pantai Alami, Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Lampung Diana Ali mengatakan kegiatan kali ini bertujuan untuk memperkenalkan manfaat, jenis, dan cara budi daya rumput laut kepada warga setempat.

“Karena di daerah ini memang di pesisir laut, maka kami ingin ada perkembangan budi daya rumput laut. Agar masyarakat setempat lebih mengenal manfaat, jenis, dan cara budi daya rumput laut itu sendiri,” kata Diana, Senin (19/6/2023).

Diana menjelaskan ke depannya akan kembali melakukan kegiatan terkait inovasi budi daya rumput laut dalam bentuk lainnya.

“Ke depannya insyaallah akan kembali lagi dengan inovasi penggunaan rumput laut. Agar kami terus dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.

Kehadiran Srikandi Ganjar Lampung juga mendapat antusias yang tinggi dari para peserta. Hal tersebut terlihat dari aktifnya para peserta dalam kegiatan.

“Antusiasnya ini sangat luar biasa. Di sini kami juga berbagi dan diskusi, mereka juga menyampaikan aspirasi terkait bagaimana ke depan soal budi daya rumput laut,” tambahnya.

