INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Serang Pelajar Lain Usai Kalah Main Futsal, 9 Orang Ditangkap

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |01:03 WIB
Serang Pelajar Lain Usai Kalah Main Futsal, 9 Orang Ditangkap
Pelajar ditangkap usai menyerang pelajar lainnya gara-gara tak terima kalah main futsal. (Ist)
BANTUL - Sebanyak 9 remaja yang masih berstatus pelajar di salah satu SMP di Kapanewon Piyungan, Bantul diamankan jajaran anggota Polsek Banguntapan lantaran hendak menyerang rombongan pelajar lain usai kalah bertanding futsal. Peristiwa ini terjadi pada Minggu (18/6/2023).

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menerangkan, awalnya kedua kelompok pelajar SMP itu sempat bertanding futsal di sekitar Jalan Jogja-Wonosari, Kalurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan.

"Dalam pertandingan futsal itu, rombongan pelajar yang sembilan orang itu kalah. Kemudian selesai bertanding mereka pulang terlebih dahulu, lalu rombongan pelajar lainnya menyusul pulang," kata Jeffry, Minggu (18/06/2023).

Ia melanjutkan, di perjalanan ternyata kelompok pelajar tersebut dicegat oleh sembilan orang pelajar lainnya yang sebelumnya pulang lebih dahulu. Akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran antara dua kelompok tersebut.

"Untungnya, kelompok sembilan pelajar yang menjadi pelaku pengejaran berhasil dihentikan dan diamankan oleh warga Potorono, Banguntapan," katanya.

