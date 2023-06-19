Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sleman Diguyur Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |07:16 WIB
Sleman Diguyur Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SLEMAN - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY memperkirakan hujan ringan bakal terjadi di wilayah Sleman pada hari ini, Senin (19/6/2023).

Selain itu, BMKG juga memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY hari ini.

Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2,5 – 4,0 meter atau kategori tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari cerah berawan. Siang hingga sore hari ada potensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulonprogo bagian utara.

Sementara pada malam hari, cuaca diramalkan berawan dan Selasa 20 Juni 2023, dini hari bakal cerah berawan.

Suhu udara berkisar 21 - 32 °C dengan kelembapan udara 64 - 95 %. Angin bertiup dari Timur - Tenggara dengan kecepatan maksimum 28 km/jam.

(Fakhrizal Fakhri )

      
