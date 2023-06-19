Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Relawan Ganjar Gelar Workshop Melukis Bareng Perempuan Milenial di DIY

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |21:31 WIB
Relawan Ganjar Gelar Workshop Melukis Bareng Perempuan Milenial di DIY
Relawan Ganjar gelar workshop melukis bersama perempuan milenial di DIY (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Srikandi Ganjar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melanjutkan kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, kali ini dengan mengadakan workshop atau pelatihan melukis di atas kertas bersama para perempuan milenial.

Korwil Srikandi Ganjar DIY Herawati mengatakan mereka mengadakan workshop watercolour painting di Kedai Kolega, Kelurahan Gedongkuning, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY, Senin (19/6/2023).

"Dalam kegiatan ini kami memberikan edukasi mengenai cara melukis dengan indah kepada perempuan milenial," ujar dia dalam siaran persnya.

Dijelaskannya, watercolour adalah salah satu teknik melukis menggunakan cat air di atas kertas khusus sehingga gambar yang dihasilkan memberikan warna yang terkesan lebih lembut.

"Beberapa teknik yang digunakan yaitu dry on dry, teknik ini digunakan untuk menimbulkan tekstur warna kasar dan tidak membaur," ujar dia.

Kemudian ada teknik wet on dry. Teknik ini tidak memerlukan banyak air dan menggunakan kuas yang sangat kecil untuk menegaskan detail.

"Lalu wet on wet, teknik ini guna menghasilkan warna yang menyebar. Lalu, gradien, teknik ini memulainya dari warna paling terang hingga akhirnya kepekatan warna makin berkurang dan nampak lebih muda," kata dia.

