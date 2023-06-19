Ganjar Pranowo Gemar Olahraga, Ribuan Pendukungnya Gelar Senam Bersama di Solo

SOLO - Senam Ceria Ganjaran yang diadakan relawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) di Taman Sunan Jogo Kali, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah, terselenggara dengan meriah pada Minggu 18 Juni 2023.

Tak kurang dari 4.000 peserta senam yang terdiri dari buruh formal dan informal, hingga masyarakat umum itu mengikuti Senam Ceria Ganjaran dengan sangat antusias dan penuh semangat.

Para peserta Senam Ceria Ganjaran yang mendaftar datang langsung ke lokasi hingga membludak, dan melebihi jumlah peserta yang ditargetkan.

"Antusiasme (buruh) sangat luar biasa. Karena dari pendaftaran online kita tercatat 2.229, tapi yang datang ternyata lebih (4.000 peserta), animonya sangat luar biasa," ujar Ketua Umum GBB Lukman Hakim, Senin (19/6/2023).

Dia melanjutkan bahwa terselenggaranya Senam Ceria Ganjaran terinspirasi dari sosok Ganjar yang gemar berolahraga dan selalu mengajak masyarakat untuk menerapkan hidup sehat dengan olahraga.

"Setiap gerakan GBB kita terinspirasi dengan beliau (Ganjar Pranowo). Pak Ganjar suka olahraga, suka senam, suka jogging dan ini menjadi inspirasi bagi kami kita mengadakan kegiatan Senam Ceria Ganjaran di Solo Raya ini," ucap Lukman.

Kegiatan senam bersama ini juga dibarengi dengan penguatan visi dan misi pendukung Ganjar Pranowo untuk memenangkan Gubernur Jawa Tengah selama dua periode itu dalam Pemilu 2024.