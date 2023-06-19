Relawan Gelar Pelatihan di Batang, Santri dan Kiai Doakan Ganjar Jadi Presiden

BATANG - Para santri putra dan putri Pondok Pesantren Roudhotul Uqul di Desa Cokro Kecamatan Blado Kabupaten Batang Jawa Tengah mengikuti Pelatihan Ekonomi Kreatif yang digelar sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG).

Para santri dan kiai turut mendoakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024 sebagai salah satu bentuk dukungannya.

"Tanggapan kami selaku pemimpin pondok sangat positif. Mudah-mudahan (Ganjar) menjadi orang nomor satu di Indonesia," kata Kiai M Syafi'ul Umam selaku Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Uqul, Senin (19/6/2023).

Kegiatan berlangsung dalam suasana khidmat sejak pembukaan yang diisi dengan pembacaan ayat suci Al Quran hingga akhirnya ditutup dengan doa bersama para santri dipimpin Kiai Syafi'ul Umam.

Dalam pidato sambutannya, Umam berpesan agar para santri memanfaatkan pelatihan kali ini sebaik mungkin agar mereka bisa membangun bisnis setelah lulus menjalani pendidikan di pesantren.

Menurutnya, inisiatif dari para sukarelawan SDG Jawa Tengah selama ini dinilai sejalan dengan visi misi Ganjar yang berkomitmen menanamkan jiwa kewirausahaan kepada generasi muda.

"Dan kami percaya siapa itu Pak Ganjar. Karena, Pak Ganjar adalah salah satu Gubernur Jawa Tengah yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti setelah terpilih menjadi presiden, bisa lebih memperhatikan pondok pesantren," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SDG Jawa Tengah Mukti Abdul Jabir menjelaskan materi pelatihan ekonomi kreatif bagi para santri kali ini difokuskan dalam pembuatan keripik singkong.

Keripik singkong dinilai sebagai produk kuliner atau jajanan yang banyak digemari masyarakat dari semua kalangan karena rasanya yang enak dan murah. Sehingga, produk tersebut akan mudah dijual.

"Kegiatan hari ini adalah doa bersama dan pelatihan pembuatan keripik yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Roudhotul Uqul di Kabupaten Batang," kata Mukti di lokasi acara.