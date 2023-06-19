Kelamin Warga Demak Kejepit Cincin, Proses Evakuasi Petugas Damkar Bikin Ngilu

SEMARANG - Seorang pria berinisial NS asal Mranggen RT2/RW2, Kabupaten Demak mendapat pertolongan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, karena alat kelaminnya bengkak gegara terjepit cincin, Senin (19/6/2023).

NS dibawa oleh keluarganya Kusmiyati ke Pos Damkar Semarang Barat. Petugas kemudian memberinya pertolongan, cincin yang melingkar itu kemudian dipotong menggunakan gerinda mesin. Saat tim memberikan pertolongan, petugas terus menyiramnya dengan air. NS saat itu mengenakan sarung. Tak lama, akhirnya petugas bisa menolong NS.

"Perkiraan (usianya) di atas 40 tahun," kata Komandan Tim 3 Rescue Damkar Semarang, Abdul Rohman.

Proses melepas cincin monel itu sekira 30 menit. Cincin itu sudah berada di pangkal alat kelamin.

Informasi yang dihimpun, pihak keluarga sempat membawa NS ke rumah sakit. Namun, ada ketakutan ketika akan diambil tindakan operasi atau bahkan kemungkinan terburuk amputasi. Akhirnya, pihak keluarga itu meminta tolong ke Damkar Semarang.

Abdul Rohman menambahkan, proses pertolongan non pemadaman itu memang bisa dilakukan pihaknya. Petugas sudah dibekali keterampilan dan didukung peralatan.

(Awaludin)