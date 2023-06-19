Advertisement
HOME NEWS JATENG

Penguatan Antikorupsi, Ganjar Minta Jajaran Berbagi Cerita dan Cara Mencegahnya

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |20:37 WIB
Penguatan Antikorupsi, Ganjar Minta Jajaran Berbagi Cerita dan Cara Mencegahnya
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengumpulkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) se-Jawa Tengah di BPSDMD Provinsi Jateng, Senin (19/6/2023). Mereka akan mengikuti pelatihan tematik bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 23 Juni 2023.

Pada acara itu, Ganjar berbagi pengalaman dan mentoring kepada seluruh jajaran inspektorat yang hadir. Ganjar memberikan materi penguatan antikorupsi khususnya yang ia terapkan di Provinsi Jateng.

“Agar mereka betul-betul punya satu konsep yang menyeluruh bagaimana mencegah korupsi dan menangani korupsi,” kata Ganjar usai acara.

Ganjar berharap, melalui kegiatan ini inspektorat punya satu konsep yang sama dalam menjaga integritas. Sebab, menurutnya, ini penting bagi seorang birokrat sebelum melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, khususnya pengawas.

“Maka saya mintakan mumpung ini masih diklat tolong sekali lagi, cerita saja secara terbuka bagaimana jual beli jabatan dilakukan, bagaimana proyek ini diatur, bagaimana cara membaginya, apakah di antara mereka punya pengalaman soal itu dan bagaimana kita mencegahnya,” kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerapkan kurikulum antikorupsi kepada siswa sekolah melalui Pergub No 10 Tahun 2019. Sebanyak 367 sekolah sudah menerapkannya sejak akhir 2022.

Sebab itu, Ganjar mendorong para inspektorat agar menumbuhkan budaya malu melakukan tindak korupsi karena pendidikan antikorupsi sudah dipelajari sejak sekolah. Terlebih, kini sudah ada 30 anak muda agen antikorupsi yang tersebar di seluruh Jateng.

