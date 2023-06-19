Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Seniman di Salatiga Resmi Dukung Ganjar Presiden 2024, Ini Alasannya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |23:41 WIB
Seniman di Salatiga Resmi Dukung Ganjar Presiden 2024, Ini Alasannya
GSI Kota Salatiga dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 (foto: dok ist)
A
A
A

SALATIGA - Gabungan Seniman Indonesia (GSI) Kota Salatiga mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk bisa terpilih dalam pemilihan presiden pada 2024.

Ketua Umum GSI, Roy Marten mengatakan deklarasi itu melibatkan ratusan seniman lokal yang ada di Salatiga. Roy menyebut seniman yang hadir berasal dari lintas kesenian. Mulai dari dalang, pelukis, penari, pemain teater, dan lain sebagainya.

"GSI kali ini di Salatiga, kota kelahiran saya. Ini kota kedua setelah Sidoarjo, kami mendeklarasikan untuk mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden Indonesia tahun 2024-2029," kata Roy, Senin (19/6/2023).

Artis senior tanah air tersebut menyatakan bahwa deklarasi ini diharapkan bisa menguatkan konsolidasi dukungan para seniman yang ada di Salatiga untuk Ganjar Pranowo.

"Tujuannya menyatukan semua gerak, bersatu padu, mendukung, bersinergi, untuk memenangkan Ganjar Pranowo," ujar artis berusia 71 tahun tersebut.

Dia menilai sosok Ganjar adalah pemimpin paket komplit dan memiliki bekal pengalaman yang baik untuk memimpin Indonesia.

"Beliau itu puya jam terbang, sebagai legislatif maupun eksekutif. Beliau punya pengalaman menyusun undang-undang dan anggaran. Jadi, saat jadi presiden, soal anggaran, ekonomi, dan kebijakan-kebijakannya beliau ngerti sekali," kata dia.

Roy mengaku pernah bertemu secara langsung dengan Ganjar. Dari pertemuannya tersebut, Roy menilai Ganjar adalah sosok yang sangat suka pada kesenian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement