Seniman di Salatiga Resmi Dukung Ganjar Presiden 2024, Ini Alasannya

SALATIGA - Gabungan Seniman Indonesia (GSI) Kota Salatiga mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk bisa terpilih dalam pemilihan presiden pada 2024.

Ketua Umum GSI, Roy Marten mengatakan deklarasi itu melibatkan ratusan seniman lokal yang ada di Salatiga. Roy menyebut seniman yang hadir berasal dari lintas kesenian. Mulai dari dalang, pelukis, penari, pemain teater, dan lain sebagainya.

"GSI kali ini di Salatiga, kota kelahiran saya. Ini kota kedua setelah Sidoarjo, kami mendeklarasikan untuk mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden Indonesia tahun 2024-2029," kata Roy, Senin (19/6/2023).

Artis senior tanah air tersebut menyatakan bahwa deklarasi ini diharapkan bisa menguatkan konsolidasi dukungan para seniman yang ada di Salatiga untuk Ganjar Pranowo.

"Tujuannya menyatukan semua gerak, bersatu padu, mendukung, bersinergi, untuk memenangkan Ganjar Pranowo," ujar artis berusia 71 tahun tersebut.

Dia menilai sosok Ganjar adalah pemimpin paket komplit dan memiliki bekal pengalaman yang baik untuk memimpin Indonesia.

"Beliau itu puya jam terbang, sebagai legislatif maupun eksekutif. Beliau punya pengalaman menyusun undang-undang dan anggaran. Jadi, saat jadi presiden, soal anggaran, ekonomi, dan kebijakan-kebijakannya beliau ngerti sekali," kata dia.

Roy mengaku pernah bertemu secara langsung dengan Ganjar. Dari pertemuannya tersebut, Roy menilai Ganjar adalah sosok yang sangat suka pada kesenian.