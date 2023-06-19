Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Jember

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4,1 terjadi di wilayah Jember, Jawa Timur. Gempa terjadi pada Senin (19/6/2023) sekira pukul 00.22 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di titik koordinat 9,31 Lintang Selatan (LS), 113,73 Bujur Timur (BT). Lokasi itu berjarak sekira 124 km dari arah tenggara Jember.

Pusat gempa itu berada di laut, tepatnya di kedalaman 10 km.

"#Gempa Mag:4.1, 19-Jun-2023 00:22:04WIB, Lok:9.31LS, 113.73BT (124 km Tenggara JEMBER-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

Hingga kini belum diketahui adanya laporan kerusakan maupun korban terkait guncangan gempa.

(Erha Aprili Ramadhoni)