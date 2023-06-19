Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Anaknya Dijanjikan Masuk Polri, Tukang Bubur Ditipu Ratusan Juta

Abdul Rohman , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |03:34 WIB
Anaknya Dijanjikan Masuk Polri, Tukang Bubur Ditipu Ratusan Juta
Kapolres Cirebon Kota AKBP Ariek Indra Sentanu. (Abdul Rohman)
A
A
A

CIREBON - Kasus dugaan penipuan penerimaan calon Bintara Polri kembali mencuat di Cirebon. Seorang oknum polisi berpangkat AKP dan aparatur sipil negara (ASN) ditetapkan sebagai tersangka di Polres Cirebon Kota.

Korban yang berprofesi sebagai tukang bubur ayam ini tertipu ratusan juta rupiah yang dilakukan oknum polisi berpangkat AKP berinisial SW yang kini bertugas di Polresta Cirebon dan ASN yang berdinas di Yanma Mabes Polri.

Oknum polisi berinisial SW menjanjikan korban Wahidin bisa memasukan anaknya sebagai anggota Polri dengan meminta uang Rp350 juta. Dengan dalih untuk meloloskan anaknya sebagai anggota Polri. Namun, saat dilakukan tes kesehatan masuk Bintara Polri di Bandung, anak korban dinyatakan gagal atau tidak lulus.

Merasa tertipu, karena sudah memberikan uang ratusan juta rupiah, korban mendatangi Polsek Mundu untuk menagih Janji AKP SW dan meminta uang yang sudah masuk dikembalikan.

"Kasus ini sempat kami laporkan ke Polsek Mundu, tapi tidak diproses. Sehingga kami laporkan ke Propam Polres Cirebon Kota, dan langsung diproses oleh penyidik," kata Eka Surya Atmaja, selaku kuasa hukum korban saat ditemui di Polres Cirebon Kota, Minggu (18/6/2023).

Ia juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Kepolisian Polres Cirebon Kota dan Polresta Cirebon yang telah memproses kasus tersebut hingga menetapkan dua tersangka tersebut.

"Kami sangat apresiasi kinerja kepolisian Polres Cirebon Kota dan Polresta Cirebon yang telah memproses kasus penipuan ini, hingga kedua tersangka ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota AKBP Ariek Indra Sentanu mengatakan, Kepolisian Resor (Polres) Indramayu, Jawa Barat, menetapkan oknum anggota polisi dan ASN sebagai tersangka dugaan penipuan rekrutmen anggota Polri, serta masih mendalami kasus tersebut.

"Kami baru menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Oknum Polisi berinisial SW dan ASN berinisial N atas kasus penipuan terkait rekrutmen anggota Polri," tuturnya.

Ia mengatakan kasus penipuan yang dialami korban pedagang bubur itu bermula pada 2021. Snak korban saat itu berminat sebagai anggota Polri, dan diiming-imingi oleh AKP SW bahwa dengan menyediakan sejumlah uang.

"Tersangka anggota Polri ini merupakan tetangga korban, dan korban menginginkan anaknya jadi polisi, kemudian oknum itu mengenalkan kepada tersangka N," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715/viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728/viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678/viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677/viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189649/ayu_puspitas-EBin_large.jpg
Terima 207 Aduan Korban WO Ayu Puspita, Polisi: Kerugian Capai Rp11,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188983/polda_metro_jaya-k70E_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement