INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Truk Pengangkut Hewan Kurban Gagal Nanjak, Masuk Jurang 15 Meter di Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |20:47 WIB
Truk Pengangkut Hewan Kurban Gagal Nanjak, Masuk Jurang 15 Meter di Sukabumi
Truk pengangkut hewan kurban masuk jurang sedalam 15 meter di Sukabumi (Foto : MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Truk pengangkut hewan kurban gagal nanjak dan terperosok ke dalam jurang setinggi 15 meter di Jalan Alternatif Tenjoayu, tepatnya Kampung Tenjoayu, Desa Nangerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (19/6/2023).

Kanit Penegakkan Hukum,(Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi, Ipda M Yanuar Fajar mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada sekira pukul 12.00 WIB. Kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel bernomor polisi B 9240 FYV tersebut diduga tidak kuat nanjak sehingga terperosok ke jurang.

"Kecelakaan lalu lintas tersebut bermula ketika kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan oleh saudara Agung (36) warga Cakung Barat RT 03/02, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, akan mengantarkan hewan kurban ke wilayah Sukabumi," ujar Fajar kepada MNC Portal Indonesia, Senin (19/6/2023).

Lebih lanjut Fajar mengatakan, truk yang melaju dari arah Cicurug menuju ke Tenjoayu dengan membawa muatan kambing sebanyak 65 ekor. Sesampainya di tempat kejadian perkara, sewaktu melintasi jalan lurus dan menanjak, diduga kendaraan tersebut tidak kuat menanjak.

"Akibat tidak kuat nanjak, kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel tersebut mundur dan akhirnya terperosok kedalam jurang sedalam kurang lebih 15 meter. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini hanya kerugian materi," ujar Fajar.

Sementara itu, pengendara truk, Agung (36) mengatakan, ia mengaku membawa puluhan ekor kambing tersebut dari Jawa Tengah menuju Daerah Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi.

Halaman:
1 2
      
