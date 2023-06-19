Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tawuran Bawa Sajam, 42 Pelajar di Medan Digaruk Polisi

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |13:52 WIB
Tawuran Bawa Sajam, 42 Pelajar di Medan Digaruk Polisi
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
MEDAN - Polisi menangkap sebanyak 42 orang yang patut diduga terlibat dalam tawuran menggunakan senjata tajam di kawasan pemukiman Taman Setia Budi Indah II, Jalan Gagak Hitam, Medan pada Sabtu, 16 Juni 2023 kemarin.

Mereka ditangkap untuk menjalani pemeriksaan terkait tawuran tersebut. Bersama ke-42 pelajar itu ikut disita sejumlah senjata tajam dan 25 unit sepeda motor.

"Iya ada 42 orang yang sedang menjalani pemeriksaan. Kita juga telah menyita sejumlah senjata tajam, double stik yang terbuat dari besi serta sepeda motor," sebut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teuku Fathir Mustafa, Senin (19/6/2023).

Kompol Fathir menegaskan, jika nantinya ke 42 pelajar ini terbukti terlibat menggunakan senjata tajam, mereka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

