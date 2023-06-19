Ustadz Sahabat Ganjar Edukasi Warga Serdang Begadai Terus Tingkatkan Kualitas Ibadah

JAKARTA - Sukarelawan Ustadz Sahabat (Usbat) Ganjar mengedukasi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara tentang sholat dengan khusyu agar bisa terus meningkatkan kualitas ibadah.

Korda Usbat Ganjar Kabupaten Serdang Bedagai, Bima Wardani Damanik mengatakan sholat khusyu merupakan aspek penting dalam ibadah bagi umat Islam. Kegiatan tersebut dilakukan di Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut.

Dengan adanya pelatihan tersebut, Usbat Ganjar berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjalankan sholat dengan hati yang tunduk dan penuh khusyu kepada Allah SWT.

"Pelatihan untuk menggapai sholat yang khusyu, yang mana ini sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas ibadah," kata Bima, dalam keterangan yang diterima, Senin (19/6/2023).

Bima menuturkan, masyarakat mendapatkan pemahaman tentang pengertian sholat khusyu, pentingnya memfokuskan pikiran dan hati pada ibadah, serta cara-cara untuk mengatasi gangguan dan distraksi yang dapat menghalangi konsentrasi selama beribadah.

"Pemateri menyampaikan bagaimana kita menjadi orang-orang yang beruntung ketika melaksanakan salat dengan baik, karena khusyu itu sangat penting dalam ibadah, sehingga salat kita tidak menjadi amal yang sia-sia," ujar Bima.

Pendukung Ganjar Pranowo berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan edukasi serupa untuk membantu umat Islam dalam meningkatkan ibadah mereka. Melalui pemahaman yang mendalam dan praktik yang konsisten, Bima berharap dapat memperkuat ikatan spiritual masyarakat dan membantu mereka mencapai salat khusyu.

Ustadz M. Iqbal menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Dia menyampaikan agar salat khusyu maka sholatnya harus diperbaiki. Memperbaiki salat itu diantaranya dari bacaan salat hingga gerakan sholat.