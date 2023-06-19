Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kapolda Sumsel Sebut Kematian Aipda Bonan Bunuh Diri dengan Senpi Dinas

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |14:52 WIB
Kapolda Sumsel Sebut Kematian Aipda Bonan Bunuh Diri dengan Senpi Dinas
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

PALEMBANG - Akhirnya Polda Sumatera Selatan memastikan, kasus kematian Kanit Paminal Polres Musi Rawas, Aipda Paimbonan alias Bonan dikarenakan bunuh diri. Hal itu didapatkan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan Irwasda dan Bid Propam Polda Sumsel pada beberapa hari kemarin di Polres Musi Rawas.

Kabar kepastian kasus bunuh diri itupun disampaikan langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Albertus Rachmad Wibowo, Senin (19/6/2023).

“Kami atas nama Polri mengucapkan turut berduka cita dan prihatin meninggalnya anggota kami. Dia mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya dengan senpi dinas, ada permasalahan ekonomi penyebab dia bunuh diri," kata Rachmad.

Dan dengan terungkapnya motif kematian Kanit Paminal dan Bendahara Koperasi Polres Mura, tim gabungan yang dibentuk oleh jenderal bintang dua itupun kini telah dinyatakan selesai.

“Iya, kasusnya ditutup karena Aipda Paimbonan telah meninggal dunia, ia menembak kepalanya dengan senjata api dinas miliknya dibagian pelipis,” katanya.

Sementara saat ditanya terkait beredarannya kabar habisnya uang koperasi senila Rp2 Miliar, Rachmad tidak mau berkomentar, terkait motif Aipda Paembonan yang nekat menghakhiri hidupnya itu.

“Kasusnya ditutup karena Aipda Paimbonan telah meninggal dunia,” katanya singkat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3190044/penembakan-fdnx_large.jpg
Penembakan Brutal di Australia, Kemlu Imbau WNI Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186417/penembakan-tIsJ_large.jpg
Pelaku Penembakan 2 Garda Nasional AS Ternyata Eks Agen CIA di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement