Kapolda Sumsel Sebut Kematian Aipda Bonan Bunuh Diri dengan Senpi Dinas

PALEMBANG - Akhirnya Polda Sumatera Selatan memastikan, kasus kematian Kanit Paminal Polres Musi Rawas, Aipda Paimbonan alias Bonan dikarenakan bunuh diri. Hal itu didapatkan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan Irwasda dan Bid Propam Polda Sumsel pada beberapa hari kemarin di Polres Musi Rawas.

Kabar kepastian kasus bunuh diri itupun disampaikan langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Albertus Rachmad Wibowo, Senin (19/6/2023).

“Kami atas nama Polri mengucapkan turut berduka cita dan prihatin meninggalnya anggota kami. Dia mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya dengan senpi dinas, ada permasalahan ekonomi penyebab dia bunuh diri," kata Rachmad.

Dan dengan terungkapnya motif kematian Kanit Paminal dan Bendahara Koperasi Polres Mura, tim gabungan yang dibentuk oleh jenderal bintang dua itupun kini telah dinyatakan selesai.

“Iya, kasusnya ditutup karena Aipda Paimbonan telah meninggal dunia, ia menembak kepalanya dengan senjata api dinas miliknya dibagian pelipis,” katanya.

Sementara saat ditanya terkait beredarannya kabar habisnya uang koperasi senila Rp2 Miliar, Rachmad tidak mau berkomentar, terkait motif Aipda Paembonan yang nekat menghakhiri hidupnya itu.

