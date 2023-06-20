Kapal Selam Wisata yang Ingin Lihat Bangkai Kapal Titanic Hilang di Samudra Atlantik, Pencarian Besar-besaran Dikerahkan

NEW YORK – Sebuah kapal selam yang digunakan untuk membawa orang melihat bangkai kapal Titanic telah hilang di Samudra Atlantik dengan awaknya sejak Minggu (18/6/2023), memicu pencarian dan penyelamatan besar-besaran.

Penjaga pantai Amerika Serikat (AS) mengatakan kontak dengan kapal selam hilang sekitar satu jam 45 menit setelah kapal menyelam.

Perusahaan wisata OceanGate mengatakan sedang menjajaki semua opsi untuk mengembalikan kru dengan selamat.

Instansi pemerintah dan perusahaan laut dalam membantu operasi penyelamatan.

OceanGate mengenakan biaya USD250.000 untuk ekspedisi ke Titanic, yang terletak sekitar 3.800 m (12.500 kaki) di bawah ombak sekitar 435 mil (700 km) selatan St John's, Newfoundland.

Kapal yang hilang diyakini sebagai kapal selam Titan milik OceanGate, kapal selam seukuran truk yang menampung lima orang dan biasanya menyelam dengan pasokan oksigen darurat selama empat hari.

"Kami mengantisipasi ada antara 70 dan 96 jam penuh yang tersedia saat ini,” terang Laksamana Muda John Mauger dari Penjaga Pantai AS pada konferensi pers yang digelar Senin (19/6/2023), dikutip BBC.