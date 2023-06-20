Salut! Siswi di Jepang Buat Barikade untuk Tutupi Murid Berjilbab saat Pingsan

JAKARTA - Semangat toleransi ditunjukan oleh pelajar sebuah sekolah di Jepang. Aksi ini dilakukan saat salah seorang siswi muslim yang mengenakan jilbab, pingsan dalam kegiatan olaharaga.

Siswi berjilbab ini pingsan karena kelelahan. Sontak karena melihat salah satu muridnya lemas tak berdaya, seorang guru wanita datang menghampiri dan memberikan pertolongan pertama.

Saat memberikan pertolongan, guru terpaksa sedikit menyingkap jilbab yang dikenakan siswi tersebut. Pada saat itulah, para siswi yang lain serentak membentuk barikade untuk menutupi siswi yang tengah mendapatkan pertolongan medis tersebut.

Aksi ini direkam oleh orangtua dari siswi berhijab itu dan mengunggahnya di sosial media. Aksi toleransi murid di Jepang ini pun kemudian viral.

Dari video yang diunggah ulang oleh akun @recehtapisayng di Twitter, disebutkan bahwa siswi ini merupakan satu-sayunya murid yang mengenakan hijab.

"Hari ini cuaca panas dan ketika perlombaan lompat tali, Ria terkapar. Dan di sini para guru harus buka hijab supaya udara masuk/ Ta[i, tindakan guru dan siswi nikin saya terharu," tulis keterangan video tersebut.