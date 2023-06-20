Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bertingkah Aneh Usai 1 Jam Lepas Landas, Penumpang Buka Paksa Pintu Pesawat

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |13:34 WIB
Bertingkah Aneh Usai 1 Jam Lepas Landas, Penumpang Buka Paksa Pintu Pesawat
Pesawat Jeju Air (Foto: Korea Times)
A
A
A

INCHEON - Seorang penumpang berusaha membuka pintu pesawat selama penerbangan pada Senin (19/6/2023) pagi. Pintu tidak terbuka dalam insiden itu dan tidak ada yang terluka.

Ini menjadi insiden kedua dalam waktu kurang dari sebulan setelah kecelakaan membuka pintu pesawat yang mengejutkan pada penerbangan Asiana Airlines.

Menurut maskapai dan posting-an online oleh penumpang, penumpang tak dikenal itu mencoba membuka paksa pintu pada penerbangan Jeju Air yang sedang dalam perjalanan ke Incheon dari Cebu di Filipina.

Dikutip Yonhap, pesawat Boeing 737, yang membawa sekitar 180 penumpang, telah berangkat dari Cebu pada pukul 01:49 waktu setempat.

Menurut Jeju Air, sekitar satu jam setelah penerbangan, penumpang mulai bertingkah aneh, mengeluh dia merasakan tekanan di dadanya.

Awak pesawat menawarkan untuk memindahkannya ke kursi dekat kursi lompat, tetapi dia melanjutkan perilaku abnormalnya dan berlari menuju pintu keluar untuk membuka paksa pintu.

Pramugari dan beberapa penumpang lainnya menahan penumpang tersebut, tiga jam sebelum mendarat. Setelah itu, orang tersebut segera diserahkan ke polisi bandara Incheon.

Halaman:
1 2
      
