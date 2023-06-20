Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Maluku Utara (Malut), tepatnya di Daruba pada Selasa, (20/6/2023) pukul 04.16 WIB.

Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,12 Lintang Utara dan 128,24 Bujur Timur.

"12 kilometer Barat Laut Daruba, Malut. Kedalaman 76 Kilometer, (pusat gempa)," tulis BMKG.

BMKG menjelaskan informasi tersebut dapat berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)