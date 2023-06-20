Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Maluku Utara, Getarannya Terasa di Morotai dan Tobelo

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperbarui informasi gempa yang mengguncang Daruba, Maluku Utara (Malut), pada Selasa, (20/6/2023) pukul 04.16 WIB. Gempa tersebut bermagnitudo 4,9, setelah dimutakhirkan dari informasi awal 5,2.

Berdasarkan informasi BMKG, episenter gempa terletak pada koordinat 2,16 Lintang Utara dan 128,22 Bujur Timur.

"Pusat gempa berada di laut 14 Kilometer Barat Laut Daruba. Kedalaman 79 Kilometer," tulis BMKG.

Guncangan gempa tersebut dapat dirasakan di Morotai dan Tobelo dalam skala MMI III.