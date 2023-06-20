Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Maluku Utara, Getarannya Terasa di Morotai dan Tobelo

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |05:27 WIB
Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Maluku Utara, Getarannya Terasa di Morotai dan Tobelo
Gempa Maluku Utara. (BMKG)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperbarui informasi gempa yang mengguncang Daruba, Maluku Utara (Malut), pada Selasa, (20/6/2023) pukul 04.16 WIB. Gempa tersebut bermagnitudo 4,9, setelah dimutakhirkan dari informasi awal 5,2.

Berdasarkan informasi BMKG, episenter gempa terletak pada koordinat 2,16 Lintang Utara dan 128,22 Bujur Timur.

"Pusat gempa berada di laut 14 Kilometer Barat Laut Daruba. Kedalaman 79 Kilometer," tulis BMKG.

Guncangan gempa tersebut dapat dirasakan di Morotai dan Tobelo dalam skala MMI III.

Halaman:
1 2
      
