INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Persoalan Asmara, Seorang Mahasiswa di Lampung Dikeroyok hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |13:44 WIB
Persoalan Asmara, Seorang Mahasiswa di Lampung Dikeroyok hingga Dilarikan ke Rumah Sakit
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

BANDAR LAMPUNG - Seorang mahasiswa diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah mahasiswa lain, pada Minggu (18/6/2023) sekitar pukul 21.00 WIB.

Adapun korban berinisial AM (20), merupakan mahasiswa Universitas Lampung (Unila).

 BACA JUGA:

Kapolsek Kedaton Kompol Try Maradona mengatakan, peristiwa penganiayaan itu terjadi di dekat kantin Fakultas Pertanian Unila, Jalan Soemantri Brojonegoro Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan, Rajabasa.

Saat itu korban AM bersama saksi F sedang mengendarai sepeda motor vario merah dan memarkirkan kendaraannya di kantin fakultas pertanian Unila.

 BACA JUGA:

"Mereka bertemu untuk mengklarifikasi hubungan asmara antara F dengan R. Setibanya di lokasi datang R yang langsung melakukan pemukulan terhadap AM menggunakan helm," ujar Try saat dikonfirmasi, Selasa (20/6).

Akibat pemukulan yang dilakukan oleh R terhadap AM, kata Try, terjadilah perkelahian antara keduanya.

Melihat keributan keduanya, F pun berteriak minta tolong. Pada saat bersamaan, datang dua orang tak dikenal yang diduga merupakan teman R.

Halaman:
1 2
      
