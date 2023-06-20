Persoalan Asmara, Seorang Mahasiswa di Lampung Dikeroyok hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

BANDAR LAMPUNG - Seorang mahasiswa diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah mahasiswa lain, pada Minggu (18/6/2023) sekitar pukul 21.00 WIB.

Adapun korban berinisial AM (20), merupakan mahasiswa Universitas Lampung (Unila).

Kapolsek Kedaton Kompol Try Maradona mengatakan, peristiwa penganiayaan itu terjadi di dekat kantin Fakultas Pertanian Unila, Jalan Soemantri Brojonegoro Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan, Rajabasa.

Saat itu korban AM bersama saksi F sedang mengendarai sepeda motor vario merah dan memarkirkan kendaraannya di kantin fakultas pertanian Unila.

"Mereka bertemu untuk mengklarifikasi hubungan asmara antara F dengan R. Setibanya di lokasi datang R yang langsung melakukan pemukulan terhadap AM menggunakan helm," ujar Try saat dikonfirmasi, Selasa (20/6).

Akibat pemukulan yang dilakukan oleh R terhadap AM, kata Try, terjadilah perkelahian antara keduanya.

Melihat keributan keduanya, F pun berteriak minta tolong. Pada saat bersamaan, datang dua orang tak dikenal yang diduga merupakan teman R.