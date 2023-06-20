Gelar Rapat Konsolidasi, Perindo Kaltara Targetkan Caleg Menangkan Pemilu 2024

TARAKAN - DPW Partai Perindo Kalimantan Utara (Kaltara) dan pengurus DPD Perindo Kota Tarakan menggelar rapat konsolidasi, Minggu, 18 Juni 2023.

Dalam rapat ini DPW dan DPD mengajak para bakal calon legislatif (bacaleg) DPR dapil I Tarakan maupun untuk DPRD Tarakan dan provinsi agar berjuang memenangkan Pemilu 2024.

Ketua DPW Partai Perindo Kaltara Ruslan Arifin mengatakan,rapat konsolidasi ini membahas strategi pemenangan agar mencapai target sesuai harapan pada Pemilu 2024.

"Seluruh pengurus Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 dan para bacaleg agar berjuang bersama meraih suara terbanyak dan memenangkan pemilu," ujarnya.

Pihaknya memberikan target untuk bisa meraih satu fraksi di DPRD Kota tarakan dan bisa meloloskan perwakilan duduk di DPRD dari provinsi Kaltara.

Selain itu juga dia berharap bisa meloloskan satu atau dua orang untuk duduk di Senayan dari Partai Perindo Kaltara.

"Kita harus bisa meraih suara mencapai dua digit. Insya Allah bisa mengisi kursi di Senayan termasuk DPRD kota dan provinsi," ujarnya, dikutip Selasa (20/6/2023).