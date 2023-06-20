5 Fakta Anak Petani Sederhana Dapat Mahar Miliaran Rupiah, Dibelikan Rumah Mewah hingga Emas

KOLAKA UTARA – Viral di media sosial lamaran pernikahan di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) karena mahar bernilai fantastis.

Kedua pasangan muda itu bernama Nurmainna, warga Desa Landolia dan Fitra Yudi diketahui yang berdomisili di Desa Puhu.

Berikut 5 fakta menarik lamaran pasangan muda dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dikutip, Selasa (20/6/2023).

1. Dapat Mahar Rp1 Miliar hingga Emas

Nurmainna dilamar Fitra dengan mahar uang tunai sebesar Rp1 miliar, rumah bertingkat plus sertifikatnya senilai Rp4,5 miliar, 40 gram emas serta sebuah telepon genggam merek iPhone seharga puluhan juta Rupiah.

Lamaran gadis cantik sarjana kedokteran Universitas Halu Oleo (UHO) itu berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita, Minggu (18/6/2023). Nilai lamaran yang fantastis tersebut mengundang perhatian banyak warga Kolut hingga ramai disebar di media sosial.

2. Bayaran Fantastis untuk MC

Athy Lowa, Master of Ceremony (MC) pada acara lamaran tersebut yang dikonfirmasi MPI membenarka nilai mahar yang ramai disebar netizen. Uang Rp1 miliar diserahkan langsung saat lamaran berikut sertifikat rumah bertingkat yang dikemukakan terletak di Kota Kendari.

"Betul info itu karena kebetulan saya MC dan juga masih ada hubungan keluarga (ponakan) dengan Nurmainna," ujar Athy, Senin (19/6/2023).

Selain ikut berbahagia, Athy juga mendapat bayaran sebagai MC dari pihak laki-laki senilai Rp2 juta. Hal itu dinilai jauh lebih banyak ketimbang honornya yang biasa diperoleh sebagai MC di tempat lain yang hanya berkisar Rp350-500 ribu. "Alhamdulillah rezeki," ujarnya.

3. Berasal dari Keluarga Sederhana

Nurmainna merupakan anak dari pasangan Abidin dan Rapida yang hidup sederhana. Ayahnya seorang petani dan ibunya selain IRT juga berdagang.

Adapun calon suaminya merupakan seorang pengusaha dan juga calon anggota legislatif Kolut. "Nurmainna baru lulus kuliah dan informasinya mereka tidak pacaran," ujar Ethy, MC lamaran tersebut.