Ganjar Lepas Kontingen PMR Jateng ke Jumbara Nasional IX

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melepas kontingen Palang Merah Remaja (PMR) Jateng untuk mengikuti Jumbara Nasional IX pada 2 - 10 Juli 2023, di Lampung Selatan. Acara pelepasan kontingen PMR Jateng berlangsung di rumah dinas Gubernur Jateng, Senin (19/6/2023) malam.

Ganjar menyebut mereka sudah memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi sejak dini dan mempunyai keterampilan bermanfaat buat orang lain.

"Suka menolong, punya keterampilan dalam pertolongan pertama, mereka belajar aksi kemanusiaan, seperti paham soal donor darah, bahkan mereka bisa mengekspresikan keseniannya," kata Ganjar.

Hal itu diketahui Ganjar setelah dirinya berdialog dengan masing-masing anggota PMR. Satu per satu mereka ditanya tentang kesiapan mengikuti Jumbara Nasional. Mereka tampak percaya diri dan mengaku siap bertemu dan mendapat pengalaman baru di event tersebut.

"Melihat anak-anak PMR ya, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Mereka mau berangkat ke Lampung,” ujarnya.

Ganjar juga mengajak kontingen PMR Jateng berdiskusi tentang hubungan sosial dan silaturahmi. Ganjar pun turut menyaksikan mereka bernyanyi, bergembira, dan bersukacita.

Ganjar merasa senang bisa melepas 38 pelajar yang didampingi 22 pendamping ke Lampung.