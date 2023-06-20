Advertisement
HOME NEWS JATENG

Senyum Canggung Petugas Damkar Ceritakan Pria Minta Tolong Lepaskan Cicin di Kemaluannya

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |17:25 WIB
Senyum Canggung Petugas Damkar Ceritakan Pria Minta Tolong Lepaskan Cicin di Kemaluannya
Petugas Damkar lepaskan cicin di kemaluan seorang pria (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Seorang pria asal Mranggen, Demak, Jawa Tengah, menyambangi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kedatangan pria tersebut untuk meminta tolong dilepaskan cicin yang ada di kemaluannya. Pria itu sudah datang ke rumah sakit, namun kemaluan korban mengalami pembengkakan sehingga pihak medis tidak dapat menanganinya.

Dia pun mencoba meminta petugas Damkar untuk melepaskan cicin di kemaluannya guna menghindari operasi.

Kadis Damkar Kota Semarang, Nur Kholis tampak tersenyum canggung saat ditanyai prihal warga yang meminta tolong agak lain tersebut.

"Karena sudah berupaya di rumah sakit akhirnya minta tolong ke Damkar, kebetulan pasukan yang berjaga itu siap melakukan dengan sepenuh hatinya," ucanya sembari tersenyum canggung, Selasa (20/6/2023).

"Mungkin sudah berpengalaman dan ini penuh risiko juga, mungkin di sini sifatnya kemanusiaan. Jadi siapa pun minta bantuan ke Damkar sepanjang kita masih bisa menangani tetap kita layani dengan baik. Kita tidak pandang bulu itu warga Semarang atau tidak," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
