Resmikan Kawasan Olahraga Jatidiri, Ganjar Dukung Prestasi Atlet di Jateng

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Tengah tahun 2023 sekaligus meresmikan Kawasan Olahraga Jatidiri, Selasa (20/6/2023).

Ganjar berpesan agar para atlet menunjukan kemampuan mereka secara maksimal.

"Atletnya sudah bersemangat. Ada ratusan kontingen yang datang tadi, luar biasa. Tentu semangatnya hebat-hebat," kata Ganjar saat membuka POPDA Jateng 2023 di Kawasan Olahraga Jatidiri, Kota Semarang.

Ganjar kemudian bercerita bahwa hingga Selasa (20/6/2023) pagi, ia mencatat ada dua peristiwa olahraga Indonesia. Pertama, adalah Timnas Sepak Bola Indonesia yang mampu memberikan perlawanan terhadap juara dunia Argentina.

Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin (19/6/2023) malam itu Indonesia memang kalah 0-2 dari Argentina. Tetapi mental dan semangat para pemain patut untuk dicontoh.

"Semangat kita top sehingga kita bisa tunjukkan kualitas atlet kita hebat. Lalu tadi pagi saya menerima kabar dari Berlin, atlet SOIna kita pecah telur setelah Putri Nur Azizah mendapatkan emas dari cabor senam. Merah Putih berkibar di Berlin," kata Ganjar menyemangati para atlet POPDA.