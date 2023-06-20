Advertisement
HOME NEWS JATENG

Buka POPDA Jateng, Ganjar Pranowo: Kita Siapkan Atlet Muda untuk Berprestasi

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |20:13 WIB
Buka POPDA Jateng, Ganjar Pranowo: Kita Siapkan Atlet Muda untuk Berprestasi
Gubernur sapa Atlet POPDA Jateng (Foto: MPI)
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Tengah tahun 2023 sekaligus meresmikan Kawasan Olahraga Jatidiri, Selasa (20/6/2023).

Ganjar berpesan agar para atlet menunjukan kemampuan mereka secara maksimal.

"Atletnya sudah bersemangat. Ada ratusan kontingen yang datang tadi, luar biasa. Tentu semangatnya hebat-hebat," kata Ganjar saat membuka POPDA Jateng 2023 di Kawasan Olahraga Jatidiri, Kota Semarang.

Ganjar kemudian bercerita bahwa pagi ini dirinya mencatat ada dua peristiwa olahraga Indonesia. Pertama, adalah Timnas Sepak Bola Indonesia yang mampu memberikan perlawanan terhadap juara dunia Argentina.

Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno itu Indonesia memang kalah 0-2 dari Argentina. Tetapi, menurut dia, mental dan semangat para pemain patut untuk dicontoh.

"Semangat kita top sehingga kita bisa tunjukkan kualitas atlet kita hebat. Lalu tadi pagi saya menerima kabar dari Berlin, atlet SOIna kita pecah telur setelah Putri Nur Azizah mendapatkan emas dari cabor senam. Merah Putih berkibar di Berlin," kata Ganjar menyemangati para atlet POPDA.

Menurut Ganjar, dua peristiwa itu menunjukkan bagaimana semangat dan mental para atlet tanah air mampu bersaing di kancah dunia. Oleh karena itu, ia ingin para atlet POPDA yang merupakan generasi Z untuk bisa mencatatkan prestasinya di ajang ini hingga nanti berlanjut sampai tingkat dunia.

"Pertama, kita menyiapkan atlet-atlet muda kita, para pelajar yang mengikuti Popda ini. Mudah-mudahan ini juga bagian dari proses untuk melihat prestasi mereka dengan mengadakan pertandingan ini," katanya usai pembukaan.

