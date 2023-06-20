Ganjar Pranowo Minta Kades dan Perangkatnya di Jateng Kompak Bangun Desa

WONOSOBO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta perangkat desa dan kepala desa di Jawa Tengah kompak membangun desa dan daerahnya, termasuk dalam penggunaan anggaran desa dan pelayanan masyarakat.

Kata dia, antara kepala desa dan perangkat harus bersatu, hingga jangan saling mengintip.

"Perangkatnya ada di sini, kadesnya ada di sini. Tolong kades dan perangkat di Jawa Tengah harus kompak, harus bersatu. Jangan indhik-indhikan (saling mengintip), jangan meri-merian (saling iri)," kata Ganjar saat memberikan sambutan dalam HarlBACA JUGA:

ah ke-17 dan Pelantikan Pengurus PPDI Provinsi Jawa Tengah di Alun-alun Wonosobo, Selasa (20/6/2023).

Ganjar menjelaskan, kekompakan perangkat desa dan kepala desa menjadi sangat penting untuk pembangunan di level desa. Sebab, kata dia, apabila di antara keduanya tidak kompak pasti akan terjadi masalah.

Alhasil tugas utama dalam mengurus dan melayani masyarakat terabaikan. Meski demikian, kekompakan itu di Jawa Tengah sudah terjalin dengan baik.

"Kalau antara perangkat desa dengan kades semua kompak, dengan masyarakatnya juga bagus, insyaallah pembangunan di level desa ini juga cepat. Kalau tidak kompak antara kades dengan perangkat, biasanya jadi masalah. Kita jadi ngurusi perangkat sama kadesnya daripada ngurusi masyarakat. Alhamdulillah sekarang perangkat dengan kadesnya banyak yang kompak, maka punya PR tugas utama ngurusi rakyat. Ini yang kami mau," jelasnya.

Ganjar mengingatkan kepada perangkat desa dan kepala desa agar melayani masyarakat dengan baik. Sebab cukup banyak bantuan keuangan yang diberikan ke desa sehingga harus dikelola dan digunakan sebaik mungkin.

Selama 2022 lalu, Ganjar memberikan bantuan keuangan senilai Rp1,6 triliun untuk seluruh desa di Jawa Tengah. Jumlah itu bertambah menjadi Rp 1,7 triliun pada 2023.

"Dalam dua tahun ini, ada Rp1,6 triliun (tahun 2022) dan naik menjadi Rp1,7 triliun (tahun 2023). Maka kami minta betul-betul agar ini bisa dikelola dengan baik. Jangan ada pungli, jangan ada korupsi," ungkapnya.