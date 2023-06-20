POPDA Jateng 2023, Dukungan Pemprov Jateng Dinilai Sangat Bagus

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai sangat mendukung para pelajar di wilayahnya untuk berprestasi di bidang olahraga. Salah satunya dengan memfasilitasi gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jateng 2023.

Hal itu diungkapkan Yulis, pendamping pelajar atlet Popda Jateng dari Kota Magelang.

“Supportnya (Pemprov Jateng) itu sangat-sangat bagus,” kata Yulis yang sehari-hari bekerja di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Magelang.

Selain memfasilitasi dengan event Popda Jateng 2023, juga pada gelarannya yang sekira sepekan ke depan dihelat, juga mendapat dukungan. Di antaranya dukungan penginapan, meskipun tidak semuanya dibackup.

BACA JUGA: Lirik Lagu Pretty Savage dari BLACKPINK yang Trending di YouTube

“Kami dapat menginap di hotel,” lanjutnya didampingi Hana, yang juga dari Disporapar Kota Magelang.

Yulis mengatakan ada 8 cabang olahraga (cabor) yang akan diikuti; mulai dari atletik, wushu, pencak silat, karate, panahan, bulu tangkis, tenis meja dan tenis lapangan. Selain itu ada pula beberapa cabor lainnya. Cabor unggulannya yang berpotensi meraih juara di sebutnya; wushu, renang, taekwondo dan pencak silat.