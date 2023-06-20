Atlet Basket POPDA Jateng Sebut Ganjar Pranowo Peduli Prestasi Olahraga Anak Muda

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipandang sebagai sosok yang peduli dengan prestasi anak-anak muda tak terkecuali di bidang olahraga.

Hal itu diungkapkan Tri Maulana alias Lana (17) pelajar dari SMK 1 Kandeman, Kabupaten Batang. Lana, mengatakan itu dinilainya ketika Ganjar mengundang pemain sepakbola timnas U-22.

“Saya lihat di video, menanyai pemain timnas sepakbola, ini (bentuk) support supaya lebih baik lagi (prestasinya),” kata Lana.

Diketahui ada 4 pemain timnas U-22 yang diundang Ganjar di rumah dinas Puri Gedeh; Ernando Ari Sutaryadi, Alfeandra Dewangga, Ilham Rio Fahmi dan Bagas Kaffa. Mereka dari Jawa Tengah.

Hal itu pula yang juga menjadi motivasi Lana di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Tengah 2023. Gelaran tersebut diselenggarakan di Kota Semarang, dibuka hari ini dan akan berlangsung hingga 28 Juni 2023.

Lana sendiri adalah atlet basket. Di cabang olahraga itu, dari Kabupaten Batang, ada 12 orang satu tim, berasal dari berbagai sekolah. Dari SMK 1 Kandeman Batang sendiri ada 3 atlet basket, termasuk dirinya.