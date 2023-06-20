Ketum RPA Partai Perindo Konsolidasi dengan DPD Tulungagung

TULUNGAGUNG - Bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI Partai Perindo, Jeannie Latumahina, menggelar konsolidasi dengan pengurus dan para kader di Kantor DPD Perindo Tulungagung, Senin (19/6/2023).

Konsolidasi ini untuk penguatan persiapan menghadapi Pemilu 2024. Kepada kader, Jeannie menyampaikan pentingnya strategi dalam memenangkan Pemilu 2024, termasuk menyosialisasikan program dan visi misi Partai Perindo kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Jeannie menyampaikan program perlindungan Partai Perindo terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

"Sosialisasi program ini perlu dilakukan agar para pengurus DPD Partai Perindo bersiap. Agar Partai Perindo bisa mendapatkan tempat di DPRD Provinsi dan juga DPR RI," kata Ketum RPA Perindo tersebut.

Sementara itu Ketua DPD Perindo Tulungagung Agus Prianto optimistis Partai Perindo mendapatkan kursi di DPRD Tulungagung pada Pemilu 2024. Bahkan, dia manargetkan minimal mendapatkan dua hingga empat kursi.