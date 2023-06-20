Pemilu 2024, DPD Partai Perindo Tulungagung Targetkan 4 Kursi

Ketum RPA Partai Perindo saat konsolidasi bersama DPD Partai Perindo Tulungagung. (iNews/Anang Agus)

TULUNGAGUNG - Ketua DPD Partai Perindo Tulungagung Agus Prianto optimistis Partai Perindo mendapatkan kursi di DPRD Tulungagung pada Pemilu 2024. Ia menargetkan Perindo minimal mendapatkan dua hingga empat kursi di DPRD Tulungagung.

"Kami ingin pecah telur. Ada wakil Partai Perindo di DPRD Tulungagung. Minimal dapat dua kursi," katanya saat konsolidasi dengan jajaran pengurus dan kader, Senin (19/6/2023).

Untuk mewujudkan target itu, dia bersama seluruh pengurus terus bekerja. Pihaknya juga terus melaksanakan kerja-kerja sosial serta menyosialisasikan program dan visi misi Partai Perindo.

Sementara itu, Bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI Partai Perindo, Jeannie Latumahina, pentingnya strategi dalam memenangkan Pemilu 2024, termasuk menyosialisasikan program dan visi misi Partai Perindo kepada masyarakat.