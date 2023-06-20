Jelang Idul Adha, Relawan Sandiaga Uno Bagikan Sembako Murah ke Masyarakat Gresik

JAKARTA - Menjelang Idul Adha, sejumlah harga komoditas kebutuhan pokok mulai naik. Tren kenaikan harga bahan kebutuhan pokok ini terjadi setiap tahun. Terkait hal ini, relawan Sandiaga Uno turun tangan membuka Bazar Sembako Murah sebagai solusi untuk masyarakat. Kegiatan berlangsung di Jl Panglima Sudirman No 73, Gresik, Jawa Timur.

"Permasalahan kita sekarang paling penting sektor ekonomi, kita melihat harga bahan pokok juga sekarang mahal dan kita memberikan solusi hari ini. Sembako murah ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan mengurangi beban masyarakat," ungkap Ketua UMKM Sahabat Sandi Uno Gresik, Rian Septrianto Maulana, yang kerap disapa Cak Rian, Senin (19/6/2023).

Cak Rian mengatakan, masyarakat yang menerima sembako murah dipastikan tepat sasaran. Kegiatan seperti ini nantinya terus dilanjutkan guna membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

"Tepat sasaran karena kita sudah menskrining dan menkriteria yang paling membutuhkan. Ini sangat berdampak sekali untuk masyarakat, memberikan kebahagiaan, kita usahakan ini continue di titik - titik selanjutnya," kata Cak Rian.

"Mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan dari Pak Sandi bisa sukses, amanah, dan selalu diberikan kesehatan," lanjut Cak Rian.

Sembako yang didapatkan masyarakat adalah 2,5 Kg beras, 1 liter minyak, gula 1 kg, teh, dan bahan pokok lainnya yang dijual hanya Rp 15 ribu.