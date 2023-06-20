Advertisement
HOME NEWS JATIM

Cara Kiai Muda Ganjar Sulap Limbah Air Cucian Beras Jadi Bermanfaat

Amelia Hermawan , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |17:36 WIB
Cara Kiai Muda Ganjar Sulap Limbah Air Cucian Beras Jadi Bermanfaat
Ganjar Pranowo/Foto: Okezone
JOMBANG - Relawan Kiai Muda Jawa Timur dukung Ganjar Pranowo menggelar berbagai kegiatan positif untuk membantu masyarakat, baik melalui upaya edukasi maupun pelatihan.

Salah satunya pelatihan pemanfaatan limbah air cucian beras menjadi nata de leri di Dusun Mojosari, Desa Sumbersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah Kiai Muda Jatim, KH Ali Baidlowi mengatakan, pihaknya mendorong masyarakat agar mandiri secara ekonomi dengan menjadikan limbah harian rumah tangga tersebut menjadi produk yang berkualitas.

"Kami tahu setiap rumah tangga mereka setiap harinya mempunyai limbah air cucian beras dan terbuang sia-sia. Karena begitu banyaknya air limbah alangkah baiknya kami membuat terobosan baru," ujar Ali, Selasa (20/6/2023).

ist

Menurutnya, ide usaha ini bisa menjadi bisnis yang menjanjikan sebagai terobosan home industri dengan nilai jual yang tinggi. Karena banyak warga yang kehilangan mata pencahariannya imbas pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Dari limbah-limbah tersebut bisa dimanfaatkan untuk home industri, menambah nilai daya jual dan untuk ekonomi," ungkap Ali.

"Karena kita ketahui sendiri pandemi Covid-19 kemarin mengguncang ekonomi Indonesia dan kami membuat terobosan salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," sambung dia.

Selain pelatihan, mereka juga mengadakan doa bersama untuk kemajuan bangsa dan kemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

